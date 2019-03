Kanadisches Flugzeug musste in New York notlanden

Montreal/New York (APA/AFP) - Ein Flugzeug mit 189 Passagieren an Bord ist am Samstag auf dem Flughafen Newark in New York notgelandet. Es habe Hinweise auf Rauch im Frachtraum gegeben, erklärte die kanadische Fluglinie Air Transat. Die Maschine war auf dem Weg von Montreal nach Fort Lauderdale im US-Staat Florida.

Nach Angaben der Fluggesellschaft wurde niemand verletzt. Alle Insassen hätten die Maschine nach der Landung zügig verlassen. Sie sollten mit einer Ersatzmaschine nach Fort Lauderdale gebracht werden.