Basketball: Gmunden eröffnete 27. ABL-Runde mit Heimsieg gegen Wels

Gmunden (APA) - Die Swans Gmunden haben am Samstag nach zwei Niederlagen in Serie in der Basketball-Bundesliga der Herren (ABL) wieder voll angeschrieben. Nach durchwachsenem Beginn zogen die Oberösterreicher durch einen 99:69-Heimsieg zum Auftakt der 27. Runde gegen Wels mit Leader Oberwart nach Punkten gleich. Die Burgenländer sind wie der Rest der Liga am Sonntag im Einsatz (durchwegs 17.00 Uhr).