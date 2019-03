Snowboard: Weltcup-Finale der Slopestyler an US-Amerikaner Gerard

Mammoth Mountain (Kalifornien) (APA) - Mit einem fünften Platz beim Weltcup-Finale in Mammoth Mountain hat sich der US-Amerikaner Chris Corning den Gewinn des Slopestyle-Weltcups der Snowboarder gesichert. Der Sieg in den USA ging an seinem Landsmann Redmond Gerard. Für die Finalentscheidung hat sich kein Österreicher qualifiziert. Das Damen-Finale ist wetterbedingt abgesagt worden. Anna Gasser belegte in der Endwertung Rang sechs.

Ergebnisse Slopestyle-Weltcup der Snowboarder Mammoth Mountain (USA). 1. Redmond Gerard (USA) 85,10 Punkte - 2. Judd Henkes (USA) 83,95 - 3. Ruki Tobita (JPN) 80,50. In Qualifikation out: 38. David Luckerbauer - 41. Clemens Millauer (beide AUT)

Weltcup-Endstand Herren (nach 5 Bewerben): 1. Chris Corning (USA) 2.250 Punkten - 2. Henkes 1.700 - 3. Lyon Farrell (USA) 1.627,90. Weiter: 80. Moritz Amsüß 38,40 - 81. Luckerbauer 37,90 - 82. Philipp Kundratitz 37,60 - 96. Clemens Millauer 18,20 - 97. Moritz Kaufmann (alle AUT) 17,30

Weltcup-Endstand Damen (nach 4 Bewerben): 1. Miyabi Onitsuka (JPN) 2.000 - 2. Reira Iwabuchi (JPN) 1.700 - 3. Isabel Derungs (SUI) 1.680. Weiter: 6. Anna Gasser (AUT) 1.040