Tennis: Thiem schlug Thompson in 2. Runde von Indian Wells

Indian Wells (Kalifornien) (APA) - Dominic Thiem hat in der zweiten Runde des Hartplatz-Mastersturniers in Indian Wells den Australier Jordan Thompson in zwei Sätzen besiegt. Der Niederösterreicher gewann nach einem Freilos in der ersten Runde des mit 9,3 Millionen Dollar dotierten Masters-1000-Tennis-Turniers mit 6:4 und 7:5. Damit stellte der Weltranglisten-Achte im Head-to-Head mit Thompson auf 3:0.