Skispringen: Iraschko-Stolz 2 - „Es läuft momentan super“

Oslo (APA) - Daniela Iraschko-Stolz betonte, dass ihr nach nicht so guten Trainingssprüngen rechtzeitig der Knopf aufgegangen sei. „Es ist echt mega, gerade am Holmenkollen. Es war heute so schwierig, aber ich bin so entschlossen skigesprungen, das taugt mir, wenn ich so mit Herz springe und ich mit total überwinde. Es läuft momentan einfach alles super, das ist schon ein Wahnsinn“, sagte Iraschko-Stolz.