Langlauf: WM-Dominatorin Johaug gewann auch in Oslo überlegen

Oslo (APA) - Die Norwegerin Therese Johaug hat nach ihren drei WM-Triumphen in Seefeld auch das prestigeträchtige Weltcup-Klassikrennen über 30 km in Oslo dominiert. Die 30-Jährige siegte am Sonntag vor Heimpublikum eindreiviertel Minuten vor der Russin Natalia Neprjajewa und der Schwedin Ebba Andersson. Österreich war nach der krankheitsbedingten Absage von Teresa Stadlober am Holmenkollen nicht vertreten.