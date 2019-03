Langlauf: Weltcup-Ergebnisse Oslo/30 km an Johaug

Oslo (APA) - Ergebnisse Langlauf-Weltcup vom Sonntag in Oslo:

Damen, 30 km klassisch: 1. Therese Johaug (NOR) 1:18:54,5 Std. - 2. Natalia Neprjajewa (RUS) +1:45,9 Min. - 3. Ebba Andersson (SWE) 1:49,9 - 4. Ingvild Flugstad Östberg (NOR) 1:50,1 - 5. Charlotte Kalla (SWE) 2:17,9 - 6. Astrid Uhrenholdt Jacobsen (NOR) 2:32,1. Keine Österreicherin am Start.

Gesamtwertung nach 25 von 32 Rennen: 1. Östberg 1.317 - 2. Neprjajewa 1.267 - 3. Krista Pärmakoski (FIN) 1.057 - 4. Johaug 960. Weiter: 16. Teresa Stadlober (AUT) 332