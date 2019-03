Prolog-Szene des neuen James Bond-Films wird in Matera gedreht

Rom (APA) - Im süditalienischen Matera, Europas Kulturhauptstadt 2019, wird die Prolog-Szene der 25. Ausgabe des neuen James Bond-Films mit Daniel Craig (51) in der Hauptrolle gedreht. Die Vorbereitungen für die Dreharbeiten, die im Juli beginnen, laufen auf Hochtouren. 500 Mitarbeiter des Films sollen vorübergehend eingesetzt werden, berichteten italienische Medien übereinstimmend am Sonntag.

Mehr Details zu den Dreharbeiten wollte die Filmproduktionsgesellschaft MGM nicht bekanntgeben. Seinen Kinostart soll „Bond 25“ am 8. April 2020 feiern.

In der 60.000-Einwohner-Stadt Matera sind bereits einige bekannte Filme gedreht worden. Die Neuauflage von „Ben Hur“ sowie „Wonder Woman“ wurden stellenweise in Matera gedreht, das zum UNESCO Welterbe zählt. In Matera wurde auch der Bibelfilm von Mel Gibson „Die Passion Christi“ im Jahr 2004 gefilmt. In der Stadt hatte sich auch der italienische Regisseur Pier Paolo Pasolini zur Verfilmung des Matthäus-Evangeliums inspirieren lassen.

Matera ist bekannt durch seine Altstadt, die größtenteils aus alten Höhlensiedlungen (den sogenannten „Sassi“) besteht. Mittlerweile zieht die Stadt mit ihren unzähligen Gewölben immer mehr Besucher an, obwohl sie abseits der Touristenpfade liegt.