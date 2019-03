Indien wählt im Frühjahr neues Parlament

Neu-Delhi (APA/dpa) - Indien wählt noch im Frühjahr ein neues Parlament. Die Bürger des Subkontinentes könnten in sieben Phasen zwischen dem 11. April und dem 19. Mai abstimmen, teilte die Wahlkommission am Sonntag mit. Das Ergebnis werde am 23. Mai ausgezählt und veröffentlicht. Die Abstimmung erfolgt in mehreren Phasen, um den Einsatz paramilitärischer Kräfte zum Schutz der Wahl zu erleichtern.

Ministerpräsident Narendra Modi von der hindunationalistischen Bharatiya Janata Partei (BJP) kämpft um eine zweite Amtszeit. Die BJP hält seit 2014 im Unterhaus eine breite Mehrheit.

Parallel zur Parlamentswahl gibt es in einigen indischen Unionsstaaten Wahlen. Im Krisenstaat Jammu und Kashmir, der seit dem Zusammenbruch der regionalen Koalitionsregierung 2018 von Neu Delhi regiert wird, wurde die Wahl aber ausgesetzt. In der Region Kaschmir, um die Pakistan und Indien streiten, kommt es immer wieder zu Anschlägen.