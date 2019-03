Fußball: St. Pölten gewann Frauen-Cup-Schlager gegen Sturm Graz 4:0

Graz (APA) - Der SKN St. Pölten hat am Sonntag das „vorweggenommene Finale“ im Frauen-Fußball-Cup klar gewonnen. Der Titelverteidiger und Liga-Tabellenführer setzte sich im Viertelfinale bei Liga-Verfolger Sturm Graz dank Toren von Alexandra Biroova (10.), Fanni Vago (41., 79.) und Stefanie Enzinger (80.) 4:0 durch. Das Halbfinale wird am Montag (15.00 Uhr) ausgelost und am 4./5. Mai ausgetragen.