Tischtennis: ÖTTV-Teamspielerin Mischek holte U21-EM-Gold im Doppel

Gondomar (APA) - Österreichs Tischtennis-Nationalspielerin Karoline Mischek hat am Sonntag bei den U21-Europameisterschaften in Gondomar/Portugal Gold im Doppel geholt. Mit ihrer englischen Froschberg-Partnerin Ho Tin-Tin besiegte sie im Finale die Polinnen Ana und Katarzyna Wegrzyan 3:0. Im Einzel war Mischek ins Achtelfinale gekommen, ihr topgesetzter Landsmann Andreas Levenko schied in Gruppenphase zwei aus.