Skispringen: Weltcup-Ergebnisse Oslo - Kraft 2.

Oslo (APA) - Ergebnisse des Weltcup-Skispringens in Oslo:

~ 1. Robert Johansson (NOR) 262,0 (127,0/129,5) 2. Stefan Kraft (AUT) 258,3 (134,0/126,0) 3. Peter Prevc (SLO) 252,8 (125,5/129,0) 4. Philipp Aschenwald (AUT) 250,2 (127,0/130,5) 5. Ryoyu Kobayashi (JPN) 250,1 (127,0/126,0) 6. Domen Prevc (SLO) 245,7 (129,0/123,5) 7. Roman Koudelka (CZE) 244,8 (127,5/130,0) 8. Yukiya Sato (JPN) 244,4 (130,0/126,0) 9. Johann Andre Forfang (NOR) 241,4 (121,0/130,0) 10. Markus Eisenbichler (GER) 237,8 (120,0/132,5) 11. Junshiro Kobayashi (JPN) 233,3 (125,0/125,5) 12. Simon Ammann (SUI) 232,6 (119,0/125,0) 13. Kamil Stoch (POL) 232,0 (125,5/117,0) 14. Timi Zajc (SLO) 230,8 (124,5/120,0) 15. Daniel Huber (AUT) 230,7 (132,0/116,5) 16. Robin Pedersen (NOR) 229,6 (125,5/120,5) 17. Karl Geiger (GER) 229,5 (119,0/124,0) 18. Antti Aalto (FIN) 229,2 (127,0/120,0) 19. Jakub Wolny (POL) 228,9 (124,0/124,0) 20. Killian Peier (SUI) 226,3 (119,0/126,0) 21. Constantin Schmid (GER) 224,9 (122,5/123,5) 22. Jewgenij Klimow (RUS) 220,2 (121,0/123,0) 23. Michael Hayböck (AUT) 218,2 (118,0/125,5) 24. Dawid Kubacki (POL) 215,5 (123,0/115,0) 25. Clemens Aigner (AUT) 212,6 (116,5/122,0) 26. Piotr Zyla (POL) 210,5 (124,0/113,5) 27. Manuel Fettner (AUT) 210,2 (120,0/119,0) 28. Noriaki Kasai (JPN) 197,7 (114,0/115,0) 29. Lukas Hlava (CZE) 195,5 (117,5/112,0) 30. Viktor Polasek (CZE) 192,5 (119,5/108,0) 31. Jan Hörl (AUT) 98,1 (117,0) ~