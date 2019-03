Short Track: Dominic Andermann in Sofia WM-39. im Mehrkampf

Sofia (APA) - Der Österreicher Dominic Andermann hat am Sonntag in Sofia bei den Weltmeisterschaften im Short Track in den „Ranking Finals“ über 1.000 m Endrang 42 belegt, womit er im Mehrkampf auf Rang 39 landete. Ziel des Wieners war eine Top-32-Platzierung gewesen, um für 2020 einen zweiten ÖESV-Startplatz herauszuholen. Die Titel gingen an den Südkoreaner Lim Hyo-jun und die Niederländerin Suzanne Schuling.