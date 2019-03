Biathlon: Sensations-Gold an Ukrainer Pidruschnij in WM-Verfolgung

Östersund (APA) - Dimitri Pidruschnij hat bei der Biathlon-WM in Östersund für eine Sensation gesorgt. Nach drei Fehlern des klar führenden Sprint-Weltmeister Johannes Thingnes Bö beim letzten Schießen holte sich der Ukrainer 8,3 Sek. vor dem Norweger Gold in der Verfolgung. Bronze ging an den Franzosen Quentin Fillon Maillet. Bester Österreicher wurde nach fehlerfreier Schussleistung Simon Eder als Zehnter.