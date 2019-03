Ölpfanne auf Herd stehen gelassen: Küche in Tirol brannte

Fritzens (APA) - Eine 76 Jahre alte Frau hat am Sonntag in ihrer Wohnung in Fritzens (Innsbruck Land) eine Pfanne mit Öl auf dem Herd stehen lassen und die Küche verlassen. Als sie wieder zurückkam, hatte das Öl bereits Feuer gefangen. Sowohl die Frau als auch ihr Nachbar bekamen die Flammen nicht unter Kontrolle. Erst die Feuerwehr konnte laut Polizei den Brand löschen. Verletzt wurde niemand.