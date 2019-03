Biathlon: Bö patzte 2 - Bö gewann erstmals Gesamtweltcup

Östersund (APA/dpa/AFP) - Johannes Thingnes Bö hat zumindest zum ersten Mal den Gesamtweltcup im Biathlon gewonnen. Durch seinen zweiten Rang in der WM-Verfolgung von Östersund am Sonntag ist dem 25-Jährigen der erste Platz trotz noch fünf ausstehenden Einzelrennen nicht mehr zu nehmen.

Einzel-Olympiasieger Bö hat in diesem Winter 13 von 20 Rennen gewonnen und liegt uneinholbar vor dem zweitplatzierten Russen Alexander Loginow in Führung. In den vergangenen sieben Jahren hatte jeweils der Franzose Martin Fourcade in der Gesamtwertung gesiegt.