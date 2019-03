Fußball: Austria trotz Umfaller 2 - Meinungen

Wien (APA) - Stimmen zum Bundesliga-Spiel Austria - Altach (1:3):

Thomas Letsch (Trainer Austria): „Ich glaube nicht, dass Altach ein Topspiel abgeliefert hat, sondern wir bei allem Respekt vor dem Gegner über 90 Minuten alles vermissen haben lassen, um was es geht. Wir waren von Anfang an zu passiv, schläfrig, haben die Zweikämpfe nicht angenommen, in Ballbesitz waren wir zu mutlos. Wir haben eine katastrophale Leistung abgeliefert und müssen uns bei allen, die im Stadion waren, entschuldigen. Wenn wir in der Meisterrunde so auftreten, wird es schwierig.“

Wolfgang Luisser (Trainer Altach): „Wir sind überglücklich über die drei Punkte. Austria auswärts ist ein harter Brocken, aber wie wir heute gespielt haben, da ist die Freude groß. Wir haben mit Herz und Leidenschaft gespielt, bis zum Schluss alles gegeben.“