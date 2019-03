Superheldin „Captain Marvel“ wird zum ersten US-Kinohit des Jahres

New York (APA/dpa) - Eine Superheldin hat am Wochenende in Nordamerika für den ersten Superhit des Jahres gesorgt. „Captain Marvel“ mit Brie Larson erzählt von einer bisher eher unbekannten Figur aus dem Marvel-Universum. Der Film spielte in Kanada und den USA nach überwiegend positiven Kritiken zum Start laut vorläufigen Zahlen rund 153 Millionen Dollar (etwa 136 Millionen Euro) ein, wie der „Hollywood Reporter“ am Sonntag berichtete.

Dahinter landete der Animationsfilm „Drachenzähmen leicht gemacht 3“, der in der dritten Woche auf etwa 14,7 Millionen Dollar kam. Die Komödienfortsetzung „A Madea Family Funeral“ spielte 12 Millionen Dollar ein. Recht gut hielt sich weiterhin die Mondfahrt-Doku „Apollo 11“: Sie schaffte es mit rund 1,3 Millionen Dollar auf dem zehnten Platz erneut in die Top Ten.