Judo: Graf bei Grand Prix in Marrakesch Fünfte

Marrakesch (APA) - Bernadette Graf (-78 kg) hat beim Judo-Grand-Prix in Marrakesch am Sonntag Platz fünf erkämpft. Im Kampf um Platz drei unterlag Graf der Portugiesin Patricia Sampaio mit Ippon. Schon am Freitag waren Katharina Tanzer (-48 kg) in Runde zwei und Sabrina Filzmoser (-57 kg) bereits in Runde eins gescheitert. Auch Magdalena Krssakova (-63) war am Samstag unplatziert geblieben.