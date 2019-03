Fußball: Salzburg-Gegner Napoli nur 1:1 bei Sassuolo

Sassuolo (APA) - Salzburgs Europa-League-Gegner Napoli hat in der italienischen Fußball-Meisterschaft weiter an Boden auf Spitzenreiter Juventus Turin verloren. Der Tabellenzweite erreichte am Sonntag auswärts gegen Sassuolo nur ein 1:1 und liegt damit schon 18 Punkte hinter dem Titelverteidiger.

Die Gastgeber gingen in der 52. Minute durch Domenico Berardi in Führung. Lorenzo Insigne gelang in der 86. Minute der Ausgleich für die Süditaliener, die am Donnerstag in Wals-Siezenheim das Achtelfinal-Rückspiel der Europa League gegen die „Bullen“ bestreiten. Die erste Partie gegen Salzburg endete mit einem 3:0-Heimsieg von Napoli.