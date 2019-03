Radsport: US-Verfolgungsweltmeisterin Catlin starb 23-jährig

New York (APA/Reuters) - Die US-Radsportlerin Kelly Catlin ist im Alter von 23 Jahren verstorben. Wie ihr Vater gegenüber der Publikation „VeloNews“ erklärte, beging sie Suizid. Catlin gewann 2016, 2017 und 2018 WM-Gold in der Mannschaftsverfolgung und holte in diesem Bewerb mit dem US-Team 2016 in Rio auch Olympia-Silber.