Salzburg-BM-Resultate 22 Salzburg-Gesamt 50000

Salzburg/Wien (APA) - Das von der APA selbst berechnete Ergebnis der Salzburger Bürgermeister-Wahlen. In elf Gemeinden kam am Sonntag kein Kandidat über 50 Prozent, dort gibt es am 24. März eine Stichwahl.

Das Vergleichsergebnis 2014 enthält alle Nachwahlen, inklusive Bürgermeister-Wechsel in Salzburg-Stadt im Jahr 2017.

~

BM 2019 BM 2014

Stimmen +/- St. BM Stimmen BM

% +/- % +/- %

------------------------------------------------------ WBE 434.261 +9.945 424.316 ------------------------------------------------------ ABG 274.005 +5.774 268.231 BET 63,10% -0,11% 63,21% ------------------------------------------------------ GÜL 261.543 +4.664 256.879

95,45% -0,32% 95,77%

====================================================== ÖVP 142.869 -1.016 90 ÖVP 143.885 97

54,63% -1,38% -7 56,01% ------------------------------------------------------ SPÖ 71.296 +4.252 13 SPÖ 67.044 18

27,26% +1,16% -5 26,10% ------------------------------------------------------ FPÖ 14.190 +1.934 1 FPÖ 12.256 0

5,43% +0,66% +1 4,77% ------------------------------------------------------ GRÜNE 13.116 +383 0 GRÜNE 12.733 0

5,01% +0,05% +0 4,96% ------------------------------------------------------ NEIN 4.494 +875 0 NEIN 3.619 0

1,72% +0,31% +0 1,41% ------------------------------------------------------ SO 15.578 -1.764 4 SO 17.342 4

5,96% -0,79% +0 6,75% ------------------------------------------------------ ~