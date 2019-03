EU-Wahl - Vana überlässt Wiener zweiten Listenplatz

Wien (APA) - Die grüne EU-Abgeordnete Monika Vana verzichtet entgegen ursprünglichen Absichten darauf, beim Bundeskongress am Samstag für den zweiten Platz auf der Wahlliste der Grünen zu kandidieren, berichtete der „Standard“ am Montag. Sie begründete dies mit dem Wunsch nach Einigkeit und Geschlossenheit und will sich nun um Platz 3 bewerben.

Für die prominente Köchin Sarah Wiener ist damit der Weg frei, sich ohne große Konkurrenz für den zweiten Platz hinter dem voraussichtlichen Spitzenkandidaten und Parteichef Werner Kogler aufstellen zu lassen. Der bisherige Mandatar Michel Reimon tritt nicht mehr an.

Die Grünen bräuchten für den Einzug von zwei Mandataren ins EU-Parlament rund neun Prozent Stimmanteil, was derzeit unerreichbar scheint. Bei der Wahl 2014 hatten sie noch den Rekordwert von 14,5 Prozent und damit drei Mandate geschafft.

~ WEB http://www.gruene.at ~ APA092 2019-03-11/08:43