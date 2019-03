Mann feuerte in Baden mit Schreckschusspistole aus fahrendem Auto

Baden (APA) - Ein 20-Jähriger hat am Freitagnachmittag in Baden mit einer Schreckschusspistole aus einem fahrenden Auto gefeuert. Der Pkw wurde kurz darauf angehalten, bestätigte die Polizei am Montag einen „Heute“-Bericht. Der junge Mann wurde wegen diverser Verwaltungsübertretungen angezeigt, gegen ihn wurde auch ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er soll mehrere Schüsse in die Luft abgegeben haben.