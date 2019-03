Sturm - Wohnhaus in Tirol beschädigt

Söll (APA) - In Söll in Tirol (Bezirk Kufstein) hat am späten Sonntagabend ein Sturm schweren Schaden an einem Wohnhaus angerichtet. Eine rund 32 Quadratmeter große Wellblechabdeckung eines Holzstapels wurde gegen das Dach geschleudert, berichtete die Polizei. Dabei wurden der Balkon, die Vordachkonstruktion und die Dacheindeckung des Hauses schwer beschädigt.