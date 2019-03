Sturm - Mehrere Straßensperren in Niederösterreich

St. Pölten (APA) - Eine Sturmfront hat am Montag zu mehreren Straßensperren in Niederösterreich geführt. Wegen umgestürzter Bäume blockiert waren im Bezirk St. Pölten-Land die L5040 von der L7120 bis zur L162 sowie die L5122 von Enikelberg in Neidling bis Lauterbach in Karlstetten und von Lauterbach bis Weyersdorf. Betroffen waren auch Straßen in den Bezirken Melk und Krems-Land.

Im Bezirk Melk waren die L5309 von der L5246 bis Graben bei Haag in Kilb und die L5329 von Harlanden bis Knocking in Erlauf gesperrt, teilte das Amt der niederösterreichischen Landesregierung in einer Aussendung mit. Im Bezirk Krems-Land waren im Dunkelsteinerwald die L7110 von der B33 bis zur L7111 und die L7118 von Geyersberg bis Mitterarnsdorf nicht passierbar.