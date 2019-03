Brexit - Berichte: Verschiebung von Parlamentsabstimmung möglich

London (APA/dpa) - Die britische Premierministerin Theresa May wird Medienberichten zufolge von Mitgliedern ihrer eigenen Partei unter Druck gesetzt, die Brexit-Abstimmung im Parlament kurzfristig zu verschieben. May will - so der ursprüngliche Plan - an diesem Dienstag das Unterhaus über ihr mit der EU ausgehandeltes Austrittsabkommen abstimmen lassen. Doch sie wird sehr wahrscheinlich damit scheitern.

Brexit-Hardliner hätten daher May aufgefordert, ihr Vorhaben aufzugeben und stattdessen eine Lösung zu finden, die „die Partei zusammenhält und Druck auf Brüssel ausübt“, berichtete die Zeitung „The Times“ am Montag. Downing Street bezeichnete den Bericht auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) als „Spekulation“.

May hatte bis Montag keine neuen Zugeständnisse der Europäischen Union zum Brexit-Vertrag erreicht. Die Brüsseler Gespräche seien festgefahren, und es gebe keine Pläne für einen Besuch Mays bei EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker, erklärte ein britischer Regierungsvertreter in Brüssel. May und Juncker hätten aber am Sonntagabend telefoniert. Die Unterhändler blieben im Gespräch.

Der Fahrplan im Unterhaus in London sieht bisher so aus: Sollte May bei der Abstimmung am Dienstag scheitern, hat sie für Mittwoch eine Abstimmung darüber angekündigt, ob das Land am 29. März ohne Vereinbarung aus der Staatengemeinschaft ausscheiden soll. Wird auch das abgelehnt, sollen die Abgeordneten am Donnerstag entscheiden, ob London bei der EU eine Verlängerung der Austrittsfrist beantragen soll.