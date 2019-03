Flugzeugabsturz in Äthiopien - Grieche verpasste Unglücksflieger

Addis Abeba (APA/dpa) - Ein Grieche hat in letzter Minute den Einstieg in das später abgestürzte äthiopische Flugzeug verpasst. „Ein Freund sagte mir, ich soll es als eine zweite Lebenschance sehen“, sagte Antonis Mavropoulos griechischen Medien am Montag. Die Rettung verdanke er der verspäteten Ankunft am Flughafen von Addis Abeba und der Tatsache, dass ein Flugbegleiter, der ihn zum Flugzeug führen sollte, zu spät kam.

„Ich habe sogar protestiert, weil es eigentlich genug Zeit gab, dass ich den Flug nicht verpasse“, sagte Mavropoulos weiter. Als er erfuhr, dass sein ursprünglicher Flug abstürzte, habe es ihm den Boden unter den Füßen weggezogen. Auf seinem Facebook-Profil veröffentlichte der Grieche ähnliche Aussagen, nachdem er mit einem anderen Flug in Kenia angekommen war. „Ich bin vielleicht nicht zu alt für Rock ‚n‘ Roll, aber sicher zu jung zum Sterben“, schrieb er. Bei dem Absturz auf dem Weg ins kenianische Nairobi kamen 157 Menschen ums Leben.