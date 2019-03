Toto: Dreifach-Jackpot mit rund 35.000 Euro wartet

Wien (APA) - Auch die dritte Runde in Folge hat es keinen Toto-Dreizehner gegeben. Somit geht es in der nächsten Runde 11A um einen Dreifachjackpot, im Topf werden rund 35.000 Euro liegen. Annahmeschluss ist am Dienstag um 18.50 Uhr. Auch in der Torwette heißt es weiterhin Jackpot im ersten Rang, da es niemandem gelungen ist, fünf Ergebnisse richtig zu tippen.

~ Gewinnermittlung der Toto Runde 10B (ohne Gewähr): Kein Dreizehner - im Topf blieben 24.090,52 Euro (35.000 warten) Kein Zwölfer - im Topf blieben 8.866,06 12 Elfer zu je 93,90 102 Zehner zu je 22,10 75 5er Bonus zu je 12,50

Torwette: 1. Rang: Jackpot zu 20.620,68 2. Rang: 1 Gewinn zu 2.914,90 3. Rang: 20 Gewinne zu je 30,60 Hattrick: Jackpot zu 115.036,05 ~