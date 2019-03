Fußball: Austria entband Trainer Letsch von Aufgaben

Wien (APA) - Die Wiener Austria hat am Montag die Konsequenzen aus den jüngsten Auftritten gezogen. Trainer Thomas Letsch wurde seiner Aufgaben entbunden, wie der Dritte der Fußball-Bundesliga bekannt gab. Als Interimscoach wird vorerst Robert Ibertsberger die Mannschaft betreuen. Letsch war seit Ende Februar des Vorjahres als Nachfolger von Thorsten Fink bei den Violetten tätig.

Obwohl er die Europacup-Teilnahme mit der Mannschaft nicht mehr schaffte, wurde sein Vertrag bis Sommer 2020 verlängert. Unter Letsch holte die Austria in 33 Spielen in der Bundesliga 14 Siege bei 15 Niederlagen. „Die Leistungen der Mannschaft entsprachen nicht den Vorstellungen, die wir an uns selber haben. Das hat das 1:3 gegen Altach deutlich gezeigt, demnach mussten wir Konsequenzen ziehen“, sagte Sportdirektor Ralf Muhr in einer Aussendung.

Auch bei den in der 2. Liga engagierten Young Violets wurde Trainer Andreas Ogris von seinen Aufgaben freigestellt.