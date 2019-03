Flugzeugabsturz in Äthiopien - 737 Max 8 von Norwegian fliegen weiter

Kopenhagen/Addis Abeba (APA/dpa) - Nach dem tödlichen Absturz einer Passagiermaschine in Äthiopien will die norwegische Fluglinie Norwegian im Gegensatz zu anderen Airlines weiter auf das betroffene Flugzeugmodell setzen. Alle Boeing-Flugzeuge des Typs 737 Max 8 befänden sich normal im Betrieb, erklärte die Billigfluggesellschaft am Montag. Der Konzern stehe in engem Dialog mit Boeing.

Norwegian verfügt laut seiner Webseite über 18 Boeing 737 Max 8. Insgesamt haben die Norweger demnach rund 160 Maschinen in ihrer Flotte, auf Langstrecken setzen sie auf ihre Boeing 787 Dreamliner und ihre 737 Max 8.

Beim Absturz eines Flugzeugs in Äthiopien waren am Sonntag 157 Menschen gestorben, darunter drei Österreicher. Bereits im Oktober war eine Boeing 737 Max 8 der Fluglinie Lion Air in Indonesien verunglückt, dabei kamen damals 189 Menschen ums Leben. China, Indonesien und Äthiopien erklärten am Montag ein Startverbot für alle baugleichen Maschinen. Betroffen sind mindestens 110 Flugzeuge. Flugzeugbauer Boeing äußerte sich zunächst nicht näher zu dem Unglück.

~ ISIN US0970231058 WEB http://www.boeing.com/ ~ APA339 2019-03-11/14:12