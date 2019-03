Fußball: Alaba vor Liverpool im Bayern-Training - Lewandowski fehlte

München (APA) - ÖFB-Star David Alaba hat gute Chancen, am Mittwoch (21.00 Uhr) im Achtelfinal-Rückspiel der Fußball-Champions-League gegen Liverpool zum Einsatz zu kommen. Der Außenverteidiger von Bayern München absolvierte nach seiner Sehnenreizung im Fuß, wegen der er am Wochenende in der Liga gegen Wolfsburg (6:0) pausiert hatte, am Montag das Mannschaftstraining.

Neben den Langzeitverletzten Arjen Robben und Corentin Tolisso fehlten im Bayern-Training auch der zuletzt aus dem deutschen Nationalteam ausgebootete Thomas Müller (familiäre Gründe) sowie Stürmerstar Robert Lewandowski. Der Pole arbeitete zwei Tage vor dem Heimspiel gegen Liverpool nur individuell. Das Hinspiel vor drei Wochen in England hatte mit einem 0:0 geendet.