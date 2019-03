Irischer Außenminister: Brexit-Gespräche dauern an

Dublin/London (APA/Reuters) - Es gibt nach Angaben des irischen Außenministers Simon Coveney doch noch Brexit-Gespräche. Nach seinen Informationen wolle die britische Premierministerin Theresa May nach Straßburg fliegen, um letzte Hand an eine Abmachung zu legen, sagte Coveney am Montag.

Auch BBC-Politik-Chefin Laura Kuenssberg twitterte, es sei alles im Fluss, und May könnte noch am Montag nach Straßburg fliegen. Während der Sitzungswoche des Europäischen Parlaments tagt die EU-Kommission dort. Labour kündigt auf Twitter an, Brexit-Minister Stephen Barclay wolle noch am Montag im Unterhaus eine Erklärung zum Brexit abgeben.