Neuer ÖBB-Cityjet-Zug für Messfahrten in Vorarlberg unterwegs

Bregenz/Wien (APA) - Der neue ÖBB Cityjet des Typs „Talent 3“, der ab Mitte des Jahres in Vorarlberg zum Einsatz kommen soll, ist am Montag in Vorarlberg eingetroffen. Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für das Schienennetz in Österreich, Deutschland und der Schweiz ist der Zug zu Messfahrten unterwegs, informierte der Verkehrsverbund Vorarlberg (VVV). Der „Talent 3“ wird das Vorgängermodell „Talent 1“ ersetzen.

Vorarlberg bekommt 21 neue Regionalzüge mit einem Auftragswert von 150 Mio. Euro, die vom Hersteller Bombardier seit September 2017 gefertigt werden. Mit knapp 105 Meter Länge ist der „Talent 3“ der längste Elektrotriebzug, den die ÖBB künftig im Nah- und Regionalverkehr einsetzen. Die barrierefreien sechsteiligen Garnituren verfügen über rund 300 Sitzplätze, um die Hälfte mehr als das aktuelle Modell. Die Züge sind saisonal adaptierbar, in modularer Bauart kann zwischen „Winter- und Sommerlayouts“ - Platz für Wintersportgeräte bzw. Fahrräder - gewechselt werden. Hochfrequenzdurchlässige Fensterscheiben lassen für Mobiltelefonierer und Internet-Surfer mehr Funkwellen durch als die bisherigen konventionellen Fenster, auch WLAN steht zur Verfügung.

Bis zum Einsatz der ersten neuen Zuggarnituren sind noch umfangreiche Messreihen vorgesehen, bei denen der „Talent 3“ auf Herz und Nieren geprüft wird. „Unser Fahrzeuglieferant Bombardier arbeitet mit Hochdruck daran, dass alle notwendigen Zulassungen erwirkt werden können“, sagte Gerhard Mayer, Regionalmanager für den ÖBB-Personenverkehr in Vorarlberg. Bombardier Österreich-Geschäftsführer Christian Diewald betonte die enge Zusammenarbeit von ÖBB und Bombardier bei der Entwicklung und dem Bau der neuen Züge. „Auf das Ergebnis sind wir heute schon stolz“, meinte Diewald.

Der Auftrag über die 21 Garnituren für Vorarlberg sind der erste Abruf aus einem Rahmenvertrag, den die ÖBB zum Jahresende 2016 mit Bombardier unterzeichnet haben. Die Rahmenvereinbarung sieht den Kauf von bis zu 300 Zügen und ein Gesamtvolumen von 1,8 Mrd. Euro vor. In Tirol sollen 25 „Talent 3“-Cityjets ab August 2020 auf der Schiene sein. Sechs der 25 Fahrzeuge werden auch in Italien zugelassen, damit der grenzüberschreitende Verkehr nach Südtirol ohne Umsteigen am Brenner möglich wird.

~ WEB http://www.oebb.at/ ~ APA363 2019-03-11/14:44