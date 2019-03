Prozess gegen Geschäftsmann und Ex-Minister Tapie beginnt in Paris

Paris (APA/dpa) - Gegen den früheren Adidas-Eigner sowie Minister, Schauspieler und Fußballmanager Bernard Tapie hat ein Prozess wegen Veruntreuung begonnen. Tapie erschien am Montagmittag vor dem Strafgericht in Frankreichs Hauptstadt. Der Prozess soll rund vier Wochen dauern. Es handelt sich um einen Folgeprozess in einem sehr langen Streit über Tapies frühere Adidas-Beteiligung.

Dabei geht es um Veruntreuung öffentlicher Mittel. Tapie, der in Frankreich ein sehr bekannter Mann ist, weist die Vorwürfe zurück.

Der frühere Chef des Fußballclubs Olympique Marseille hatte sich beim Verkauf von Anteilen am deutschen Sportartikelhersteller Anfang der 1990er Jahre von der Staatsbank Crédit Lyonnais geprellt gesehen und geklagt. In einem Schiedsverfahren bekam Tapie 2008 mehr als 400 Millionen Euro Entschädigung zugesprochen. Tapie soll dabei seine politischen Beziehungen spielen lassen haben. Der Schiedsspruch wurde später von einem Zivilgericht aufgehoben, weil ein Schiedsmann mit Verbindungen zu Tapie die Entscheidung zu dessen Gunsten beeinflusst haben soll.

Um Veruntreuung öffentlicher Mittel geht es, weil die Entschädigung letztlich aus der Staatskasse kam. Mit Tapie angeklagt sind mehrere weitere Personen, darunter der damalige Vorsitzende des Schiedsgerichts, ein Anwalt Tapies und der derzeitige Chef des Telekomkonzerns Orange, Stéphane Richard, der damals Kabinettschef im Finanzministerium war. Auch die damalige Finanzministerin Christine Lagarde, die derzeit den Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington leitet, stand in der Affäre schon vor Gericht.

Was zählt, sei nicht mehr Geld, sondern dass eindeutig erwiesen werde, dass er kein Betrüger sei, sagte Tapie Anfang März in einem Interview mit dem „Journal du Dimanche“. „Ich habe den Steuerzahler keinen Euro gekostet.“ Er wolle nun, dass die jahrzehntelange Affäre endlich zu einem Ende komme.

