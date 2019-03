Egger investiert 20 Mio. Euro in Stammwerk in St. Johann in Tirol

St. Johann in Tirol (APA) - Der Tiroler Holzkonzern Egger wird 20 Mio. Euro in sein Stammwerk in St. Johann in Tirol investieren. Der Fokus dort liege auf besonders hochwertigen Produkten wie Dekoroberflächen, veredelten Spanplatten, Leichtbauplatten, Arbeitsplatten und Möbelfertigteile, hieß es in einer Aussendung am Montag.

Das Unternehmen reagiere auf die steigende Nachfrage und erhöhe mit der Installation weiterer Anlagen im Stammwerk die Produktionskapazität im Bereich dekorative Möbeloberflächen. Dank einer neuen Pressanlage könnten nun auch Kompaktplatten mit der sogenannten „Feelwood Synchronporen-Oberfläche“ Premiumprodukten veredelt werden. Zudem sei seit Kurzem im Bereich Möbelfertigteile eine digitale Kantenformatierungsanlage in Betrieb.

