Jeans-Produzent Levi‘s will halbe Milliarde Dollar bei IPO einsammeln

New York (APA/dpa-AFX) - Der an die New Yorker Börse strebende Jeans-Hersteller Levi Strauss (Levi‘s) hat Details zu seinem Gang aufs Parkett veröffentlicht. Das Unternehmen will 36,7 Mio. Aktien zu je 14 bis 16 US-Dollar anbieten, teilte es am Montag mit. Der Konzern soll selbst rund 9,47 Mio. Anteile beisteuern. Die derzeitigen Eigentümer, Nachfahren des Gründers Levi Strauss (Familie Haas), weitere 27,2 Mio. Papiere.

Der angepeilter Emissionserlös liegt damit zwischen 514 und 587 Mio. Dollar. Laut früheren US-Medienberichten wollte das Unternehmen bei einer Gesamtbewertung von über 5 Mrd. Dollar (4,46 Mrd. Euro) 600 bis 800 Mio. Dollar bei Investoren einsammeln. Vor rund einem Monat hatte der Jeans-Hersteller seinen geplanten Börsengang öffentlich gemacht. Es ist der zweite Versuch von Levi‘s: Bereits 1971 hatte das Unternehmen einen Börsengang vollzogen, war jedoch Mitte der 1980er Jahre wieder von der Börse gegangen.