Fußball: Polnischer Teamkader für EM-Quali-Spiel gegen Österreich

Warschau (APA) - Der polnische Fußball-Teamchef Jerzy Brzeczek hat am Montag den Kader für die EM-Qualifikationsspiele gegen Österreich am 21. März in Wien und Lettland am 24. März in Warschau bekanntgegeben. Das Aufgebot umfasst derzeit 28 Spieler. Angeführt wird das Team von Bayern-Stürmer Robert Lewandowski, der am Wochenende zum erfolgreichsten ausländischen Torschützen in der deutschen Bundesliga aufstieg.

Polens Kader für die EM-Qualifikationsspiele gegen Österreich (21.3.) und Lettland (24.3.):

Tor: Lukasz Fabianski (West Ham United/ENG), Lukas Skorupski (Bologna/ITA), Wojciech Szczesny (Juventus Turin/ITA)

Verteidigung: Jan Bednarek (Southampton/ENG), Bartosz Bereszynski (Sampdoria Genua/ITA), Thiago Czionek (SPAL/ITA), Kamil Glik (AS Monaco/FRA), Robert Gumny (Lech Poznan), Marcin Kaminski (Fortuna Düsseldorf/GER), Tomasz Kedziora (Dynamo Kiew/UKR), Artur Jedrzejczek (Legia Warschau), Michael Pazdan (Ankaragücü/TUR), Arkadiusz Reca (Atalanta Bergamo/ITA)

Mittelfeld: Jakub Blaszczykowski (Wisla Krakau), Przemyslaw Frankowski (Chicago Fire/USA), Jacek Goralski (Ludogorez Rasgrad /BUL), Kamil Grosicki (Hull City/ENG), Damian Kadzior (Dinamo Zagreb/CRO), Mateusz Klich (Leeds United/ENG), Grzegorz Krychowiak (Lok Moskau/RUS), Karol Linetty (Sampdoria Genua/ITA), Damian Szymanski (Achmat Grosny/RUS), Piotr Zielinski (SSC Napoli/ITA), Szymon Zurkowski (Gornik Zabrze)

Angriff: Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf/GER), Robert Lewandowski (Bayern München/GER), Arkadiusz Milik (SSC Napoli/ITA), Krzysztof Piatek (AC Milan/ITA)