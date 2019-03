Russland verstärkt Truppen auf der Krim vor Jahrestagsfeier

Moskau/Kiew (APA/dpa) - Russland hat vor dem fünften Jahrestag der Einverleibung der Schwarzmeerhalbinsel Krim seine Truppen in der Region verstärkt. Militärisch sei Russland bereit, seine Interessen auf dem Gebiet und im Schwarzen Meer zu schützen, sagte Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Montag der Agentur Interfax zufolge in Moskau.

Die frühere ukrainische Politikerin Olga Kowitidi, die heute als Senatorin im russischen Föderationsrat sitzt, begrüßte bei einem Gespräch zur Lage die zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen. Russland hatte die völkerrechtlich zur Ukraine gehörende Krim am 18. März 2014 nach einem blutigen Machtwechsel in der Hauptstadt Kiew und nach einem international nicht anerkannten Referendum in sein Staatsgebiet aufgenommen.

Die EU und die USA verhängten danach Sanktionen gegen Russland. Russland feiert vom 16. (Tag des Referendums) bis 18. März (Tag des Beitrittsvertrags) die „Heimkehr“ der Krim mit Festen in Moskau und auf der Krim.

Der sowjetische Staatschef Nikita Chruschtschow (1894-1971) hatte die Krim 1954 der Ukraine geschenkt - bis heute kritisieren Bewohner der Halbinsel, dies sei gegen ihren Willen geschehen. Sie sehen die „Vereinigung“ als Wiederherstellung der historischen Gerechtigkeit.

Russische Medien erwähnen seit Tagen jede Bewegung von NATO-Schiffen im Schwarzen Meer. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko sagte bei einem Wahlkampfauftritt im zentralukrainischen Schytomyr, dass sich sein Land mit Raketen und neuen Waffen rüsten müsse gegen den Feind. In der Ukraine, die sich auch wegen des blutigen Konflikts im Osten des Landes im Krieg mit Russland sieht, wird am 31. März ein neues Staatsoberhaupt gewählt.