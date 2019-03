US-Fahnder entdeckten Kokain im Wert von 77 Millionen Dollar

New York (APA/dpa) - Drogenfahnder haben bei New York Kokain im Wert von schätzungsweise 77 Millionen Dollar (etwa 68 Millionen Euro) entdeckt. Die 1,5 Tonnen Rauschgift seien in 60 Pakete verpackt und in einem Container geladen gewesen, teilte die Grenzschutzbehörde am Montag nach dem Fund vor eineinhalb Wochen mit.

Es handle sich um den größten Kokainfund am Hafen von New York und New Jersey seit 25 Jahren. Der führende Drogenfahnder Ray Donovan bezeichnete Kokain als „New Yorks Ruin der 90er-Jahre“. Heute wollten Schmuggler ihre Konsumenten dazu bringen, Kokain mit Schmerzmitteln wie Fentanyl zu mischen.