Juncker und May treffen sich um 21.00 Uhr in Straßburg

Brüssel/Straßburg (APA/Reuters) - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und die britische Premierministerin Theresa May treffen sich am Abend zu entscheidenden Brexit-Gesprächen. Juncker und May wollten sich um 2.001 Uhr in Straßburg treffen, teilte ein Sprecher der EU-Kommission am Montagabend auf Twitter mit. May befinde sich auf dem Weg in die ostfranzösische Stadt, sagte ein Vertreter der britischen Regierung.

Das Treffen bedeute, dass es eine Basis für Gespräche von Angesicht zu Angesicht gebe. Juncker ist wie die gesamte Kommission wegen der Sitzungswoche des EU-Parlaments in Straßburg.

Es sind Verhandlungen in letzter Minute. Dabei wird es vor allem um die umstrittene Auffanglösung für die irische Grenze im Vertrag gehen, den sogenannten Backstop. Das britische Unterhaus wird am Dienstag erneut über den von May mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag abstimmen. Das Land will die EU am 29. März verlassen.