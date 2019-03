Brexit - London: Einigung auf „rechtlich bindende Änderungen“ mit EU

London (APA/AFP/dpa/Reuters) - Die britische Regierung hat rechtlich verbindliche Änderungen am EU-Austrittsabkommen mit der EU erzielt. Das teilte Vize-Regierungschef David Lidington am Montag im Parlament in London mit. Die Verhandlungen in Straßburg dauerten aber noch an.

Einen Tag vor der entscheidenden Unterhaus-Abstimmung in London war Premierministerin Theresa May mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Straßburg zusammengekommen. Um eine neuerliche Ablehnung des Brexit-Deals zu verhindern, wünscht May Änderungen an der umstrittenen Auffanglösung („Backstop“) für Nordirland.