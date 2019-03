Brexit - Juncker und May verkünden Durchbruch in Nachverhandlungen

Straßburg (APA/dpa/AFP/Reuters) - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat eine Einigung mit London im Streit um den Brexit-Vertrag bestätigt. Die Vereinbarung biete Klarstellungen und „rechtliche Garantien“ zum Brexit-Abkommen und zum umstrittenen Backstop, schrieb Juncker am Montagabend auf Twitter. Die britische Premierministerin Theresa May sagte in Straßburg, die Einigung erfülle die Vorgaben des Londoner Parlaments.

Laut einem Schreiben des EU-Kommissionschefs hat die irische Regierung den Brexit-Garantien bereits zugestimmt. Juncker beschwor das britische Parlament, dem Austrittsvertrag nun zuzustimmen. Das Unterhaus soll bereits am Dienstag darüber abstimmen. „Es wird keine dritte Chance geben“, sagte Juncker. Er zeigte sich sicher, dass das Austrittsabkommen noch rechtzeitig vor dem Brexit-Datum 29. März ratifiziert werden könne. May hatte auf Änderungen am Backstop gedrängt, nachdem das Londoner Parlament den Brexit-Deal im Jänner mit großer Mehrheit abgelehnt hatte.