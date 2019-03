Brexit - Labour ruft zu Ablehnung von geändertem Deal mit EU auf

London (APA/Reuters/AFP) - Die britische Premierministerin Theresa May kann bei der Unterhausabstimmung über ihren geänderten Brexit-Deal am Dienstag nicht auf die Unterstützung der oppositionellen Labour Party zählen. Wenige Minuten, nachdem May in Straßburg den Durchbruch in den Nachverhandlungen mit der EU verkündete, bekräftigte Labour-Chef Jeremy Corbyn seine Ablehnung.

Das Unterhaus müsse die von May ausgehandelten Veränderungen zurückweisen, forderte Corbyn. Mays Verhandlungen seien gescheitert, sie habe die versprochenen Veränderungen nicht durchsetzen können. May sieht hingegen den Nachverhandlungsauftrag des Unterhauses, das den Brexit-Deal im Jänner mit überwältigender Mehrheit zurückgewiesen hatte, als erfüllt an.