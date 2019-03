Kennzeichentafeln von zehn Autos im Nordburgenland gestohlen

Halbturn/Mönchhof (APA) - Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Sonntag in Halbturn und Mönchhof (Bezirk Neusiedl am See) von zehn Autos Kennzeichentafeln gestohlen. Das Besondere sei, dass jeweils nur eine Tafel mitgenommen wurde, so ein Polizeisprecher heute, Dienstag zur APA. Daher schließe man eine „Scherzaktion“ nicht aus. Hinweise können telefonisch an die Polizei in Halbturn unter 059 133 1139 gerichtet werden.