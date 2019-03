Zwei Tote bei Absturz eines Militärflugzeuges in China

Peking (APA) - Ein Kampfjet des chinesischen Militärs ist in Südchina abgestürzt. Die beiden Piloten kamen bei dem Unglück am Dienstag ums Leben, wie das chinesische Verteidigungsministerium mitteilte. Der Absturz ereignete sich demnach auf einem Trainingsflug über der südchinesischen Insel Hainan. Am Boden hat es laut Mitteilung keine weiteren Opfer gegeben. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.