Kellnerin belästigt, Lokal-Chefs bedroht: Wiener Polizei sucht Täter

Wien (APA) - Die Wiener Polizei sucht einen Mann, der im Februar in einem Billardcafe in Neubau eine Kellnerin belästigt und ihre Chefs mit einem Messer bedroht hat. Dazu veröffentlichte die Exekutive am Dienstag ein Foto des Täters und bat um Hinweise an die Polizeiinspektion Urban-Loritz-Platz. Sein Komplize war nach der Tat festgenommen worden.

Bei der Konfrontation mit den beiden Lokalgästen mussten die zwei Kaffeehausbesitzer am 19. Februar Schläge einstecken. Zudem wurden die Geschäftsführer mit Messern bedroht. Die 23-jährige Frau berichtete ihren Chefs, dass ihr in dem Cafe auf der Mariahilfer Straße von zwei Männern auf den Po gegriffen wurde. Die Geschäftsführer forderten die Gäste auf - einer war Polizeisprecher Patrick Maierhofer zufolge ohnehin bereits mit Lokalverbot belegt -, zu gehen. Diese dachten gar nicht daran und schlugen auf den 29- und den 31-Jährigen ein. Beim Verlassen des Lokals traten sie gegen ein Stiegengeländer, sodass es aus der Verankerung gerissen wurde.

Die Lokalbetreiber nahmen die Verfolgung auf, die ungebetenen Gäste zogen daraufhin Messer und bedrohten die beiden. Die Polizei konnte zumindest einen der Männer, einen Russen, festnehmen. Seinem Begleiter gelang die Flucht. Nach diesem wird nun mit Foto gesucht. Die Polizei bat um Hinweise an die Polizeiinspektion Urban-Loritz-Platz unter der Telefonnummer 01-31310-22390 DW.