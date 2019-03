Rechtsberater sieht weiter juristische Risiken bei Brexit-Abkommen

London (APA/Reuters) - Der juristische Chefberater von Premierministerin Theresa May sieht auch bei der ergänzten Vereinbarung mit der EU juristische Risiken für Großbritannien. Das Land hätte im Fall von „unüberwindlichen Meinungsverschiedenheiten“ weiter keine rechtliche Handhabe, um aus der Auffangregelung zur irischen Grenze auszusteigen, so Geoffrey Cox am Dienstag in seiner mit Spannung erwarteten Einschätzung.

Allerdings sei das Risiko gesunken, dass Großbritannien unbefristet und unfreiwillig im sogenannten Backstop gehalten werden könne. May hatte am Montag Zugeständnisse der EU erzielt. Für Dienstagabend ist eine Abstimmung im britischen Unterhaus über das Abkommen geplant.