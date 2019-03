Wiener Rentenmarkt zu Mittag etwas schwächer

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat heute, Dienstag, zu Mittag mit überwiegend schwächerer Tendenz notiert. Leicht zulegen konnte bei den beobachteten Benchmarkanleihen der Republik nur die Papiere zweijähriger Laufzeit. Bei den anderen Festverzinslichen in Europa gab es unterdessen ebenfalls leichte Verluste.

Bei den Konjunkturdaten stehen heute in den USA die Kernverbraucherpreise für Februar auf der Agenda.

Heute um 12.00 Uhr notierte der marktbestimmende Juni-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 164,25 um 28 Ticks unter dem letzten Settlement von 164,53. Das bisherige Tageshoch lag bei 164,31, das Tagestief bei 163,92. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 39 Basispunkte. Der Handel verläuft bei sehr gutem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 328.585 Juni-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,18 (zuletzt: 1,15) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,38 (0,37) Prozent, die fünfjährige mit -0,16 (-0,14) Prozent und die zweijährige lag bei -0,50 (-0,50) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 44 (zuletzt: 44) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 41 (42) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 28 (31) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 9 (10) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 107,57 107,88 1,18 44 108,35 Bund 29/02 10 0,50 101,06 101,11 0,38 41 101,15 Bund 24/10 5 1,65 110,00 110,17 -0,16 28 110,08 Bund 21/09 2 3,50 110,10 110,14 -0,50 9 110,08 ~