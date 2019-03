Fußball: U21-Kader für Tests gegen Italien und Spanien

Wien (APA) - Ohne die drei A-Teamspieler Hannes Wolf, Stefan Posch und Philipp Lienhart nimmt Österreichs Fußball-U21-Auswahl die Testspiele gegen Italien (21. März in Triest) und Spanien (25. März in Algeciras) in Angriff. Für die Truppe von Trainer Werner Gregoritsch ist es der Auftakt der Vorbereitung auf die Premierenteilnahme an der Europameisterschaft in Italien (16. - 30. Juni).

Den Lehrgang im Juni, unmittelbar vor der Abreise ins EM-Teamquartier, absolviert das U21-Nationalteam in Bad Tatzmannsdorf. Die EM-Generalprobe erfolgt am 11. Juni mit einem Heimspiel gegen die Altersgenossen aus Frankreich. Bei der EM bekommt es Rot-Weiß-Rot mit Serbien, Dänemark und Deutschland zu tun. Die jeweiligen Sieger der drei Gruppen sowie der beste der drei Gruppenzweiten steigen ins Halbfinale auf.

Der U21-ÖFB-Teamkader für die Testspiele gegen Italien und Spanien:

Tor: Johannes Kreidl (SV Ried), Patrick Pentz (Austria Wien), Alexander Schlager (LASK)

Verteidigung: Dominik Baumgartner (VfL Bochum/GER), Kevin Danso (FC Augsburg/GER), Marco Friedl (Werder Bremen/GER), Petar Gluhakovic (Austria Wien), Sandro Ingolitsch (SKN St. Pölten), Dario Maresic (Sturm Graz), Stefan Peric (Wacker Innsbruck), Maximilian Wöber (FC Sevilla/ESP)

Mittelfeld: Christoph Baumgartner (TSG Hoffenheim/GER), Mathias Honsak (Holstein Kiel/GER), Sascha Horvath (Wacker Innsbruck), Sasa Kalajdzic (Admira Wacker), Ivan Ljubic (TSV Hartberg), Dejan Ljubicic (Rapid Wien), Sandi Lovric (Sturm Graz), Maximilian Ullmann (LASK)

Angriff: Adrian Grbic (SCR Altach), Arnel Jakupovic (Sturm Graz), Marko Kvasina (SV Mattersburg), Patrick Schmidt (Admira Wacker)